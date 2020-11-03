Kron Telekomünikasyon'dan 5,4 milyon TL net kar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kron Telekomünikasyon'dan 5,4 milyon TL net kar

03.11.2020 19:55 | Son Güncelleme: 03.11.2020 19:59
Kron Telekomünikasyon'dan 5,4 milyon TL net kar

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, yılın 9 ayında 5,4 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, yılın 9 ayında 5,4 milyon TL konsolide net kar elde etti.

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şirketin yılın 9 ayında 5 milyon 407 bin 755 TL konsolide net kar elde ettiği bildirildi.

Kron Telekomünikasyon Hizmetleri AŞ, geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 454 bin 891 TL konsolide net kar açıklamıştı.

Geçen yılın 3. çeyreğinde 938 bin 507 TL zarar açıklayan şirket bu yılın aynı döneminde 3 milyon 636 bin 430 TL konsolide net kara döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

İlgili Haberler

Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 kişiye 5 bin TL ceza
Eskişehir'de yasak bölgede avlanırken yakalanan 8 kişiye 5 bin TL ceza
Yasak avlanan 8 kişiye 5 bin TL ceza yazıldı
Yasak avlanan 8 kişiye 5 bin TL ceza yazıldı
Nilüfer'in 2021 bütçesi 505 milyon TL
Nilüfer'in 2021 bütçesi 505 milyon TL
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Geert Wilders Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Hande Erçel Şevket Çoruh Şeyma Subaşı İkbal Gürpınar
Spor Tisserand Erol Bulut Adem Ljajic Gökhan Töre Emre Belözoğlu
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kron Telekomünikasyon'dan 5,4 milyon TL net kar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 19:59:20. #1.14#
title