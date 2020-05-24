Kron Kimdir? Hizmetleri Nelerdir? Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu.

Kron Genel Müdür Yardımcısı Özdemir Şarman Wise.TV'ye açıklamalarda bulundu. Şarman, 'Kron 2007 senesinde telekom operatörleri ve özellikle büyük şirketlerin yazılımsal ve donanımsal ihtiyaçlarını karşılamak üzere Türkiye'de kurulmuş yerli ve milli bir şirkettir ' dedi.

Kron'un kurumsal işletmelerin operasyonel verimlilik ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik yüksek teknolojik çözümler ürettiğini belirten Şarman, 'Gün geçtikçe büyüyen bir yapıdayız, hizmetlerimiz, ürünlerimiz ve ulaştığımız kitle her sene daha çok artıyor' ifadelerinde bulundu.