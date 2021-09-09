Kron, Bilişim 500 Ödülleri'nde "Veri Güvenliği Yazılımı" kategorisinde birinci oldu
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Kron, Bilişim 500 Ödülleri'nde "Veri Güvenliği Yazılımı" kategorisinde birinci oldu

Kron, Bilişim 500 Ödülleri'nde 'Veri Güvenliği Yazılımı' kategorisinde birinci oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Türkiye'nin Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılımı üreticisi olarak global arenada rekabet eden Kron, Bilişim 500 Ödül Töreni'nde "Veri Güvenliği Yazılımı" kategorisinde birinciliği elde etti.

Türkiye'nin Ayrıcalıklı Erişim Yönetimi (PAM) yazılımı üreticisi olarak global arenada rekabet eden Kron, Bilişim 500 Ödül Töreni'nde "Veri Güvenliği Yazılımı" kategorisinde birinciliği elde etti.

Kron'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, deneyimli AR-GE personeli ve AR-GE yatırımlarıyla yenilikçi ve rekabetçi siber güvenlik ürünleri üretmeye devam ediyor.

Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Türkiye'nin bilişim alanında gelişmesine katkı sunan teknoloji şirketlerinin dahil olduğu "Türkiye'nin İlk 500 Bilişim Şirketi-Bilişim 500" araştırmasının sonuçları düzenlenen törenle açıklandı.

Telekomünikasyon, finans, enerji ve sağlık gibi sektörlerde yer alan birçok global firmaya siber güvenlik ürünleri sunan Kron, etkinlikte "Türkiye Merkezli Üretici" ana kategorisinde "Veri Güvenliği Yazılımı" alanında birincilik ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, şunları kaydetti:

"Bilişim sektöründe AR-GE'ye en fazla harcama yapan ilk 10 şirket arasında yer alıyoruz. Deneyimli AR-GE personeli ve AR-GE yatırımlarımızla yenilikçi ve rekabetçi siber güvenlik ürünlerini hayata geçiriyoruz. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan dünyaca ünlü araştırma ve danışmanlık şirketi Gartner'ın Magic Quadrant for Privileged Access Management Raporu'nda ikinci kez yer alan ilk ve tek Türk şirketi olduk. Türkiye'de de Bilişim 500 gibi önemli bir araştırmada 'Veri Güvenliği Yazılımı' alanında geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da birincilik elde ediyoruz. Katma değerli ürünlerimizle hem dünyada hem de Türkiye'de tercih edilmenin gururunu yaşıyorken, bu araştırma sonuçları ile doğru yolda olduğumuzu da görüyoruz."

Verilen bilgiye göre, Gartnet Magic Quadrant for PAM Raporu'na göre dünyada PAM alanında faaliyet gösteren en iyi 10 şirket arasında yer alan Kron, Avrupa, Asya-Pasifik, Güney ve Kuzey Amerika başta olmak üzere tüm dünyaya siber güvenlik ürünleri ihraç ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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Kron, Bilişim 500 Ödülleri'nde "Veri Güvenliği Yazılımı" kategorisinde birinci oldu - Haberler Ekonomi
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