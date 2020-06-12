Kron'a bir ödül de TESİD'den Kron, Single Monitor adlı ürünüyle 18. kez düzenlenen Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri'nde KOBİ dalında Yenilikçi ürün ödülünün de sahibi oldu.

Kron, Single Monitor adlı ürünüyle 18. kez düzenlenen Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri'nde KOBİ dalında Yenilikçi ürün ödülünün de sahibi oldu.

Kron açıklamasına göre, TESİD tarafından teknolojik yaratıcılığı özendirip teşvik etme hedefiyle her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri bu yıl, alınan koronavirüs salgını tedbirleri gereği dijital ortamda, uzaktan canlı olarak gerçekleştirildi. Birbirinden değerli şirket ve ürünün, alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirmeye alınması sonucu Kron, 18. Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri'nden ödülle döndü.

Kron'un ağ ve BT altyapı izleme platformu Single Monitor, 18. kez düzenlenen TESİD Yenilikçilik Yaratıcılık Ödülleri'nde KOBİ dalında Yenilikçi ürün ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Genel Müdürü Mete Sansal, "Her yıl artan Ar-Ge yatırımlarımızla değişen dünyanın ihtiyaçları karşısında ürün portföyümüzü güncel ve yeni tutmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sektörümüzün önemli organizasyonu TESİD'in yenilikçi yüzümüzü bir kez daha ödüle layık görmüş olmasından mutluyuz. Yüksek teknolojiye sahip yazılım ürünlerimizi bundan sonraki süreçte de geliştirmeye, yenilikçi çözümler ortaya koymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA