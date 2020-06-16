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Krizin kıyısındaki İngiliz yeme-içme sektöründen yardım çağrısı

İngiltere'nin önde gelen restoranları ve gıda şirketleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup yazarak, sektöre daha fazla destek verilmemesi durumunda toplu işten çıkarmalara başlamak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Krizin kıyısındaki İngiliz yeme-içme sektöründen yardım çağrısı
16.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:36

İngiltere'nin önde gelen restoranları ve gıda şirketleri İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a mektup yazarak, sektöre daha fazla destek verilmemesi durumunda toplu işten çıkarmalara başlamak zorunda kalacaklarını bildirdi.

Wagamama, Pizza Hut, Deliveroo, Pret A Manger ve Itsu'nun da aralarında bulunduğu 90 restoran, kafe ve gıda şirketi tarafından İngiltere Başbakanı Johnson'a yazılan mektupta, restoranlarda sosyal mesafesinin korunması zorunluluğunun devamı durumunda, vergiler ve kiralarda desteğe ihtiyaç duyulacağı kaydedildi.

Mektupta, "Hükümetin restoranlara gelir elde etmesi ve masrafların karşılanması için verecek destek olmadan, restoranlar önünüzdeki aylarda kalıcı olarak kepenklerini indirmek zorunda kalabilir. Kriz sona ermiş olmaktan çok uzak ve bu durumun sonuçları endişe verici. Ülkenin dört bir yanında çok sayıda restoran iflasla karşı karşıya." ifadelerine yer verildi.

Restoran ve kafelerin Kuzey İrlanda'da 3 Temmuz'da, İngiltere'de ise 4 Temmuz da açılması bekleniyor. İskoçya ve Galler de ise karantinadan çıkış adımları kapsamında restoran ve kafelerin henüz ne zaman açılacağı açıklanmadı.

Öte yandan özellikle Londra'da birçok restoran ve kafenin sosyal mesafeye uygun şekilde hizmet vermesi durumunda, mevcut alanlarının yetersiz olması nedeniyle ciddi gelir kaybına uğraması, yüksek kiralar karşısında ise finansal zorluklarla karşılaşılması bekleniyor.

İngiliz hükümetinden konuya ilişkin, İngiliz yayın kurumu BBC'ye yapılan açıklamada ise "Konaklama ve ağırlama sektörleriyle, restoranların, barların, kafelerin güvenli bir şekilde yeniden açılması için bir yöntem geliştirebilmek için yakın şekilde çalışıyoruz. Bu işletmeler, ekim ayına kadar uzatılan istihdamın korunması programı gibi kapsamlı desteklerimize erişmeye devam edebilirler." ifadeleri yer aldı.

İngiltere'de mayıs ayına ilişkin öncü veriler ülkede 612 bin kişinin işini kaybettiğini gösteriyor.

Ülkede son verilere göre 9 milyon kişi, karantina sürecinde İngiliz hükümetinin maaş desteğinden yararlanıyor.

Uzmanlar ekonominin açılmaya başlaması ile beklenen ekonomik aktivitenin görülmemesi durumunda çok sayıda kişinin işini kaybedebileceği kanaatinde.

Essex Üniversitesi Sosyal Ekonomik Araştırmalar birimi tarafından hazırlanan bir raporda da ülkede salgının yarattığı ekonomik bozulma nedeniyle 6,5 milyondan fazla insanın işini kaybedebileceği belirtilmişti.

Raporda, konaklama ve gıda sektörlerinde çalışan 1,5 milyon kişinin işten çıkarılmasının öngörüldüğü kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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