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Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Koronavirüs, Ekonomi

“Krizi sağlıklı yöneten ülkeler, kriz sonrası ayrışacak”

Kriz sonrası döneme hazırlıklı olmak gerektiğinin önemine vurgu yapan BTSO Başkanı Burkay, "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor.

21.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:23
“Krizi sağlıklı yöneten ülkeler, kriz sonrası ayrışacak”

Kriz sonrası döneme hazırlıklı olmak gerektiğinin önemine vurgu yapan BTSO Başkanı Burkay, "Yeni bir dünya düzeni kuruluyor. Dünya bundan sonra, Covid öncesi ve Covid sonrası olarak şekillenecek. Önemli olan bu yeni sürece ne kadar hazırlıklı olacağız, esas bunu konuşmak gerekiyor" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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