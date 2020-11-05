Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı
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Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı

05.11.2020 08:17 | Son Güncelleme: 05.11.2020 08:20
Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üssü Antalya, sektördeki en büyük rakipleri İspanya ve İtalya'nın pandemi nedeniyle çiçek ekememesini fırsata çevirdi.

TÜRKİYE'nin kesme çiçek üssü Antalya, sektördeki en büyük rakipleri İspanya ve İtalya'nın pandemi nedeniyle çiçek ekememesini fırsata çevirdi. Çiçek üretimine ara vermeyen sektör, büyük kriz beklediği yılı kayıpsız kapatıp, 90 milyon dolarlık gelir elde etti.

Turizmin olduğu kadar örtü altı üretimin de başkenti olan Antalya, kesme çiçek sektöründe de adından söz ettiriyor. Her yıl milyonlarca dal çiçek, Antalya'dan hem TIR'larla hem de uçak kargo ile başta dünyanın çiçek merkezi Hollanda olmak üzere İngiltere, Almanya, Ukrayna, Romanya gibi ülkelere gönderiliyor. Önceki yıllarda Rusya'ya çiçek gönderen kesme çiçek üreticileri, bu pazarı son 5 yıldır kaybetse de 27 Avrupa ve Balkan ülkesinin çiçek tedarikçisi konumunda olmayı sürdürüyor.

Antalya'dan özellikle karanfil, gerbera çiçekleri ihraç edilirken bu yıl tüm dünyayı etkisine alan koronavirüs salgını, çiçekçileri de olumsuz etkiledi. 2019 yılını 107 milyon dolarla kapatan sektör, bu yıla 125 milyon dolar hedef koymuştu. Ancak mayıs ayında ihracat rakamları eksileri gösterdi.

SEKTÖRDEKİ AÇIK KAPANDIOrta Anadolu Süs Bitkileri ve Kesme Çiçek İhracatçı Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, 2020 ocak ve şubat aylarında beklentilerinin üzerinde ivme yakaladıklarını, mart ayında pandemiyle birlikte sezonun bir anda sıkıntılı döneme girdiğini söyledi. Mart, nisan ve mayıs aylarının sektörün yüzde 40 ihracat kaybıyla geçtiğini anlatan Başkan Yılmaz, haziran ayında yüzde 60, temmuz da ise yüzde 40 ihracat yaptıklarını anlattı. Açığın İspanya ve İtalya'daki üreticilerin pandemi nedeniyle çiçek ekip dikememesi sayesinde kapandığını belirten İsmail Yılmaz, "Bugün gelinen noktada açığı kapattık ve şu an geçen yılki hedefi yakalamış durumdayız. Sadece yüzde 4'lük bir açık var o da yıl sonuna kadar kapanmış olur. Sektör bu yılı kayıpsız kapatacak. Böyle bir durumda bu rakamlar büyük başarıdır" dedi.90 MİLYON DOLAR İHRACATİhracat sayesinde sektörün 90 milyon dolarlık gelir elde ettiğini ifade eden Yılmaz, "Pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağında İspanya ve İtalya sokağa çıkamadı. Türkiye'de çiftçiler yasak kapsamı dışında tutuldu, böylece bu durumu iyi değerlendirdik. Şu anda Türkiye'ye karşı büyük bir ilgi var. Bugüne kadar kesme çiçek sektörü, 85-90 milyon dolarlık ihracat geliri elde etti" dedi. İç pazarda durumun ihracattaki kadar iç açıcı olmadığına değinen Yılmaz, iç pazarda sektör olarak çok ciddi kayıplar verdiklerini söyledi.

Süs Bitkileri İhracatçıları Derneği Başkanı Harun Yeter de sektörün zor bir süreçten geçtiğini söyledi. Açıkların kapandığını, bazı küçük sıkıntılar yaşandığını anlatan Yeter, "Biz kısıtlamaya gitmeyip cesaretimizi ortaya koyup sektörümüze sahip çıktık. 60 milyon dal kasım ayı için hedefimiz var. Bu yılı zararsız kapatmayı hedefliyoruz. Kendimize de güveniyoruz" dedi.


Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı
Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı
Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı
Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı
Krizi fırsata çeviren çiçek sektörü, 90 milyon dolarlık ihracat yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Alparslan ÇINAR

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