Krize inat iş yeri açan girişimci kadınlar, siparişlere yetişemiyor

12.11.2019 10:17 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:23

Mardinli iki girişimci kadın 'ekonomik kriz var' sözüne inat mahalli yemekler salonu açtı. Yemeklerinin namı il dışına taşan kadınlar, Türkiye'nin dört bir yanından gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyor.



Mardin'in Artuklu ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Sedef Gülay Erol ve 33 yaşındaki Perihan Altun, 13 Mart Mahallesi'nde açtıkları mahalli yemek salonuyla kendi işlerinin patronu oldu. Çevrelerindeki olumsuz sözlerine aldırış etmeyen girişimci kadınlar, salonlarında kendi elleriyle yöresel yemekler yapıyor. Mardin'e namlarını duyuran Sedef Gülay Erol ve Perihan Altun, şimdiden başkent Ankara'dan sipariş almaya başladı. El lezzetleri il dışına çıkan başarılı kadınlar, kazandıkları para ile ailelerini geçindiriyor.



"Burayı tırnaklarımızla kazıyarak açtık"



Eskişehir Anadolu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunu olan 2 çocuk annesi Sedef Gülay Erol, başarı hikayesini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. Erol, "İlahiyat mezunuyum ama kendi işimi yapmadım. Yemek yapmayı sevdiğim için ve dışarıdan mahalli yemek istiyoruz tepkilerini alıyordum. Bu lezzeti biz sunabiliriz, bu talebi biz karşılayabiliriz dedik. Kadınların kendi ayakları üzerinde durabildiğini göstermek istedik. Burayı tırnaklarımızla kazıyarak açtık. Her şeyi ben ve arkadaşım beraber yaptık. Boyadık, taşıdık gece gündüz demeden her şeyi kendimiz yaptık. Elemanımız yok, ikimiz gece hazırlıyoruz gündüz ikram ediyoruz. Gözleme, sulu yemek kuru fasulye, güveç karnıyarık, ve yöresel yemekleri yapıyoruz" dedi.



Ankara'ya mahalli yemek gönderiyorlar



'Ekonomik kriz var' sözüne aldırış etmeden işe atıldıklarını anlatan Erol, "Duyuldukça müşteri sayımız artıyor. Ankara'ya 50 ırok, 50 işkembe ve sarma dolma karışık göndereceğiz. Şehir dışına da çalışıyoruz. Kadınlar korkmadan adımlarını atsınlar. Yapamazsın, edemezsin tepkileri çok fazlaydı ilk adım attığımızda. Ben olumsuz tepki aldığım kişilerle görüşmemi kestim. Bu dönem biliyorsunuz dolar yükselme durumları oldu, 'ekonomi kötü, piyasa kötü işte adım atmayın' sözleri falan hiç kulak asmadık. Bütün olumsuz konuşmaları geriye bıraktık. İkimiz beraber yola çıktık" diye konuştu.



Eşini bir trafik kazasında kaybettiği için tek başına evini geçindiren 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Perihan Altun ise hayalini gerçekleştirdiğini ifade etti. Altun, şunları söyledi:



"3 yıldır aklımızda vardı, son bir ay faaliyete geçirdik. Annelerimizin yaptığı yemekleri biz tekrar insanlara yedirmek istedik. Hem halka uygun yedirmek istedik hem de kendi bütçemize katkıda bulunalım dedik." - MARDİN

Kaynak: İHA