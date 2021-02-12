'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer tutuklandı
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'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer tutuklandı

12.02.2021 15:50 | Son Güncelleme: 12.02.2021 15:53
'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer tutuklandı

ANTALYA'da 'krize girdim' yalanıyla otomobiline bindiği iki sürücünün bıçak zoruyla parasını gasbeden Zeliha Ö. ile kendisine yardım eden erkek arkadaşı Gürsel G., tutuklandı.

ANTALYA'da 'krize girdim' yalanıyla otomobiline bindiği iki sürücünün bıçak zoruyla parasını gasbeden Zeliha Ö. ile kendisine yardım eden erkek arkadaşı Gürsel G., tutuklandı.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Yeni Hal Caddesi'nde meydana geldi. Zehra Ö., farklı zamanlarda 'krize girdim' yalanıyla durdurduğu iki otomobilin sürücüsünden para istedi. Verilen 5'er lirayı yetersiz bulan Zeliha Ö., yanında bulunan bıçağı çekerek, sürücülerden daha fazla para vermesini istedi. Zeliha Ö. her iki sürücünün üzerindeki paraları alarak kendisine gözcülük yapan erkek arkadaşı Gürsel G. ile kaçtı.Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmayla Zeliha Ö. ile erkek arkadaşı Gürsel G. kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen iki şüpheli, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınan sevgililer, sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.


'Krize girdim' yalanıyla gasp yapan sevgililer tutuklandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI

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