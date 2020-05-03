"Krizden çıkış için 'eşgüdüm' önemli"

YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin konuğu olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eşgüdüm içinde uygulanması gerektiğini kaydetti.