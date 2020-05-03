"Krizden çıkış için 'eşgüdüm' önemli"
03.05.2020 12:41 | Son Güncelleme: 03.05.2020 12:41
YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin konuğu olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eşgüdüm içinde uygulanması gerektiğini kaydetti.
YASED United kapsamında gerçekleştirilen etkinliğin konuğu olan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, krizden çıkış için salgın kontrol önlemleri ile ekonomik önlemlerin eşgüdüm içinde uygulanması gerektiğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com