Kriz yönetme ustası Merkel, korona aşısı sınavını da verebilecek mi?

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kriz yönetimi konusunda bir usta olarak görülüyor.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, kriz yönetimi konusunda bir usta olarak görülüyor. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle ülkede kısmi kapanma yaşanırken aşılama kampanyasının yavaş ilerlemesi, hayal kırıklığı yarattı. Peki, Merkel'in 16 senelik başbakanlık görevinde inşa ettiği itibarı, bu son sınavı da verebilecek mi?

Kaynak: DailyMotion.com