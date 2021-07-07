Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Lenarcic Türkiye'ye geliyor

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, 7-9 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, 7-9 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic, 2533 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı çerçevesinde Hatay'da icra edilen BM sınır ötesi insani yardım operasyonlarını yerinde incelemek amacıyla 7-9 Temmuz tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaret edecek.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı