"Kriz Yönetiminde Kadın" konulu panel düzenlendi
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"Kriz Yönetiminde Kadın" konulu panel düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kriz yönetimine ilişkin, "Başta doğal afet olmak üzere savaş, göç veya ekonomik kriz her an, her ülkenin başına gelebilir.

11.03.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:09

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, kriz yönetimine ilişkin, "Başta doğal afet olmak üzere savaş, göç veya ekonomik kriz her an, her ülkenin başına gelebilir. Önemli olan önleyici tedbirler ve kriz olduğu anda bu süreci en etkin ve başarılı şekilde nasıl yönetiriz, buna odaklanmak ve başarmak." dedi.

Yavuz, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Kriz Yönetiminde Kadın" konulu panelde, kriz yönetimlerinin Türkiye'de başarılı şekilde yürütüldüğünü düşündüğünü söyledi.

Kriz yönetimine ilişkin en son örneği, 24 Ocak'ta Elazığ merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde yaşadıklarını aktaran Yavuz, "Zor bir süreç olmasına rağmen hem toplumumuzun duyarlığıyla hem büyük devletimizin muhteşem organizasyonuyla her şey hızla yönetildi. Elbette ki başta doğal afet olmak üzere savaş, göç veya ekonomik kriz her an, her ülkenin başına gelebilir. Önemli olan önleyici tedbirler ve kriz olduğu anda bu süreci en etkin ve başarılı şekilde nasıl yönetiriz, buna odaklanmak ve başarmak." diye konuştu.

Yavuz, daha sonra farklı üniversitelerin yaptığı, kadın ve erkeklerin kriz yönetimleriyle ilgili araştırma verilerini katılımcılarla paylaştı.

Rekabet Kurumu Üst Kurul Üyesi Ayşe Kardaş Ergezen ise hayatta güzellikler kadar zorlukların da bulunduğunu söyledi.

Krizi, "beklenmedik anda ortaya çıkan ve kontrol dışı gelişen, mevcut durumu etkileyen olumsuz durumlar" olarak tanımlayan Ergezen, "Zamana karşı yarışırsınız, çünkü kriz yönetiminde süre uzadıkça kriz de büyür ve daha yıkıcı sonuçlara sebep olabilir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin büyük bir ülke olduğunu, tarihten gelen mirası ve geçmişi bulunduğunu hatırlatan Ergezen, şöyle devam etti:

"Bu tarih, geçmiş ve bu geçmişin üzerinde taşındığı gelecek yükü, Türkiye'yi çok daha büyük mücadelenin içerisinde olmaya itiyor. Hepimiz de yaşadığımız hayatta bu mücadelenin parçası olmaktan kaçınamıyoruz ve bununla beraber yaşamak durumundayız. Aslında bu bizim için gurur. Bakıyorum; İsveç, Norveç Finlandiya gibi yaşamak... Çok az nüfuslar, iddia edebilecekleri hiçbir şey yok. Büyük güç olmak gibi bir dertleri yok ama biz bir imparatorluk mirasından geliyoruz. Dolayısıyla bizim sorunlarımız çok daha farklı. Biz bu sorunları yaşarken ve bu krizleri yönetirken bunun bilinciyle, krizleri, dert değil daha iyi bir gelecek için müreffeh bir Türkiye'nin adımları olarak görüp devam etmemiz gerekir diye düşünüyorum."

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) İç Mimarlar Odası Kadın Komisyonu Başkanı Hanze Gürkaş da panelde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihçesini anlattı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise toplumla iç içe olan bir üniversite olduklarını belirterek, "Ülkemizde ve bölgemizde kalkınmanın hızlandırılması, istihdamın arttırılması ve rekabet gücünün yükselmesi öncelikli hedefimizdir. Bu kapsamda öğrencilerimizi, bilgi, beceri, meslek ve iş alışkanlıklarına sahip nitelikli insanlar olarak yetiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

'Kriz Yönetiminde Kadın' konulu panel düzenlendi

Kaynak: AA

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"Kriz Yönetiminde Kadın" konulu panel düzenlendi

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