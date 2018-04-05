Kriz Söylemi Var Ama Telefon Sevkıyatlarını Yetiştiremiyoruz

DHL Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, krizden bahsedildiğini ancak telefon sevkiyatlarını yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi ve ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti. Saruhanoğlu, ilaç ve e-ticaret lojistiğine yönelik yeni yatırımlarla ilgilendiklerini de kaydetti.