Kriz Söylemi Var Ama Telefon Sevkıyatlarını Yetiştiremiyoruz
DHL Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, krizden bahsedildiğini ancak telefon sevkiyatlarını yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi ve ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti.
DHL Lojistik Hizmetleri Genel Müdürü Orkun Saruhanoğlu, krizden bahsedildiğini ancak telefon sevkiyatlarını yetiştirmekte zorlandıklarını söyledi ve ekonomik aktivitenin canlılığına işaret etti. Saruhanoğlu, ilaç ve e-ticaret lojistiğine yönelik yeni yatırımlarla ilgilendiklerini de kaydetti.
Kaynak: Dunya.com