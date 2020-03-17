Kriz merkezi, korona virüsle mücadelede ilk toplantısını yaptı
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Mersin Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Kriz merkezi, korona virüsle mücadelede ilk toplantısını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ilçe belediyeleriyle birlikte korona virüse (COVID-19) karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulan kriz merkezinin ilk toplantısı yapıldı.

17.03.2020 10:14 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:14
Kriz merkezi, korona virüsle mücadelede ilk toplantısını yaptı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde ilçe belediyeleriyle birlikte korona virüse (COVID-19) karşı koordineli ve planlı çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulan kriz merkezinin ilk toplantısı yapıldı.


Korona virüse karşı verilecek mücadelede birlikte hareket etmeyi sağlamak amacıyla kurulan kriz merkezinin ilk toplantısı, Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirildi. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve ilçe belediyelerinin ilgili müdürlüklerinden temsilciler katıldı.


Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanı Dr. Hülya Atila, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün COVID-19 (SARS-CoV2 Enfeksiyonu) Rehberinden aldığı notları katılımcılarla paylaşarak, yerel yönetimlerin salgına karşı alması gereken önlemleri anlattı.


"Yerel yönetimler olarak bu uygulama artık bizim asli işlerimiz arasında"


Dr. Hülya Atila, korona virüs enfeksiyonunun küresel boyutta olduğunu ve yerel yönetimler olarak bu noktada koordineli ve planlı çalışmalar yürütmek istediklerini söyledi. Türkiye'de 17 Mart 2020 tarihi itibariyle önceden tespit edilmiş 6 vaka ile birlikte güncel vaka sayısının 47'yi bulduğunu belirten Atila, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 12 Mart 2020 tarihli genelgesiyle ilgili bilgi verdi. Genelgeyle yerel yönetimlerin müdahil olabileceği alanlara değinen Atila, "Aralık ayından beri zaten belediyeler olarak yaptığımız münferit uygulamalar vardı. 12 Mart tarihi itibariyle artık bu görev bize resmen devredilmiş oldu. Yerel yönetimlerin sorumluluk alanındaki tüm toplu taşıma araçları, duraklar ve istasyonların Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tarafından belirlenen şekilde sık periyotlarla temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi isteniyor. Yerel yönetimler olarak münferit olarak başlayan bu uygulama artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün yayımladığı genelgeye göre bizim asli işlerimiz arasında" dedi.


"İlçe belediyelerle bir veri akışının sağlanması için çalışmalar başlattık"


Büyükşehir Belediyesi olarak kriz merkezi oluşturduklarını belirten Atila, ilçe belediyeleriyle işbirliği içerisinde hareket ederek salgının yaygınlaşmasının önüne geçmek istediklerini ifade etti. Kriz Merkezi ile veri akışını hızlandırmayı amaçladıklarını vurgulayan Atila, "Biz şu an yerel yönetimler olarak yaptığımız hizmetleri mükerrerlik teşkil etmemesi, münferit olmaması ya da hiç yapılmamış hizmetlere insanların ulaşım sağlaması için koordineli olarak ne yapabileceğimizi tartışacağız. Büyükşehir Belediyesi olarak ilçe belediyeleriyle veri akışının sağlanması için çalışmalar başlattık. Bir kriz merkezi oluşturuldu. İlçe belediyelerinden de bu mücadelede bizlere katkı sağlayacak sorumlu kişilerin isimlerini ve irtibat numaralarını isteyeceğiz. Bir de ilçe belediyelerinden yaptıkları faaliyetleri bize raporlamalarını isteyeceğiz. Yapılan uygulamaların münferit olmaması için bir planlama yapmak istiyoruz" diye konuştu.


"Toplu yaşanan yerlerde dezenfeksiyonları sağlamakla mükellefiz"


Yerel yönetimlerin salgının yaygınlaşmasının önüne geçilmesi noktasındaki sorumluluklarından da bahseden Atila, "Öncelikle insanlara bireysel sorumluluklarını hatırlatacağız. Vatandaşlarımızı özellikle ellerini yıkamaları, evlerinin temizliğini Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde dezenfekte etmeleri, odaları havalandırmaları, toplu alanlardan uzak durmaları ve bu aralar gündemimizde olan umreden gelenleri ya da dışarıya seyahati olan vatandaşları ziyaret etmemeleri konusunda uyarmamız gerekecek. Yerel yönetimler olarak biz de toplu yaşanan yerlerde dezenfeksiyonları sağlamakla mükellefiz" ifadelerini kullandı.


"Dezenfeksiyonda biz çamaşır suyunu çok rahat bir şekilde önerebiliriz"


Kişilerin yaşam alanlarındaki dezenfeksiyon işlemlerinde çamaşır suyunu rahatlıkla kullanabileceklerini kaydeden Atila, "Dezenfeksiyonda biz çamaşır suyunu çok rahat bir şekilde önerebiliriz. Çamaşır suyunu iki türlü sulandırabiliyoruz, 1/100 ya da 1/10 şeklinde. 1/100 sulandırmada 5 litre suya 1 çay bardağı çamaşır suyu koyduğunuz zaman günlük dezenfeksiyonu sağlayabilirsiniz" şeklinde konuştu.


Veri akışı için iletişim ağı oluşturuldu


Atila, ayrıca Sağlık Bakanlığının "Sayılarla Koronadan Korunma Kılavuzu"nu da katılımcılarla paylaştı. Buna göre, elleri yıkama süresinin 20 saniye, insanlarla güvenli mesafenin 1 metre, hastalık riski olanların karantina süresinin de 14 gün olduğunu belirtti.


Toplantının sonunda ilçe belediyelerinden temsilcilere bir form dağıtılarak Büyükşehir Belediyesinden taleplerini yazmaları istendi. Ayrıca iletişim bilgileri de alınarak, çalışmaların koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla veri akışı için ağ oluşturuldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

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