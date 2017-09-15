Kriz Katar'a 38,5 Milyar Dolara Mal Oldu

Uluslararası kredi derecelendirme şirketi Moody's, Katar'ın Arap ülkeleriyle anlaşmazlığının ilk iki ayında ekonomisini desteklemek için 38,5 milyar dolar harcadığını kaydetti. İngiliz basınında yer alan haberde, Moody's'e göre bu Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 23'ünü oluşturuyor.

KATAR BANKALARINDAN 30 MİLYAR DOLAR ÇEKİLDİ

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından konulan sınırlandırmalardan en çok ticaret, turizm ve banka sektörleri etkilendi. Katar bankalarından yaklaşık 30 milyar dolar çekildiği tahmin ediliyor.

Katar'ın komşuları, 'teröre destek verdiği' gerekçesiyle ülkeyle ilişkilerini dondurmuştu.