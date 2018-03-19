Kriz Geçiren Sudan'lı Bürokrat Birlikte Alkol Aldığı Arkadaşının Yanağından Isırdı

Kriz geçiren Sudanlı bürokrat Hassan M., Mehmet Akif Deveci'nin yanağını ısırarak yumurta büyüklüğünde parça koparttı. Deveci'nin yanağında büyük bir çukur oluştu.

Akıllara durgunluk veren olay geçtiğimiz hafta Eyüp Pierre Loti'de meydana geldi. İddiaya göre; Sudanlı bir bürokrat olan 42 yaşındaki Abouna Issa Hassan M., kendisini ağırlayan turizmci işadamı Mehmet Akif Deveci ile bir restorana gitti.

ALKOL SONRASI KRİZ GEÇİRDİ

Restoranda birlikte alkol alan Mehmet Akif Deveci, arkadaşı olan Abouna Issa Hassan M.'yi Eyüp Pierre Loti'deki kaldığı oteline bıraktı. Tam o sırada, Abouna Issa Hassan M., titremeye ve krize girmeye başladı. Deveci, Sudanlı arkadaşını sakinleştirmek için tutmaya çalıştı. Abouna Issa Hassan M., arkadaşı Deveci'yi kucaklayıp yanağından ısırdı. Yanağından neredeyse yumurta büyüklüğünde bir parça kopan işadamı Mehmet Akif Deveci olay yerine çağrılan bir ambulans ile Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ALELACELE ÜLKESİNE DÖNDÜ

Yanağının bir bölümünü kaybeden turizmci Mehmet Akif Deveci tedavi altına alındı. Sudan'da kamu görevlisi olan arkadaşı Abouna Issa Hassan M.'den ise şikayetçi olmadı. Hassan M. de yaşanan vahim olay sonrası alelacele ülkesine döndü.

(Kaynak:Akşam)