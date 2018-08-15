Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, "Bütün illerimizde, bütün yerleşim birimlerimizde var olan bütün potansiyelleri değerlendirmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Özellikle de kriz dönemlerinde pedal çevirmeyi sürdürmeliyiz ki krizleri inşallah avantaja dönüştürelim." dedi.

Pehlivan, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansınca (KUDAKA) Bayburt Öğretmenevi'nde düzenlenen Senaryo Bazlı Gelişme Stratejileri ve Eylem Planı Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Bayburt'un var olan değerleri ve potansiyelinin dikkate alınarak gerekli bütün çalışmaların bu çerçevede yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin bir gelişim süreci içerisinde olduğunu dile getiren Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bu günlerde yaşananları hepimiz görüyoruz. Uluslararası arenada yaşanan hadiseler, bunun ülkemize yansımaları. Tabi bu yaşanan olaylar karşısında bizim duruşumuz belli, potansiyelimiz belli. Artık dünyada hakim olan ekonomik anlayışların belki de yeni bir boyut kazanacağı bir dönüm noktasındayız. Birçok şey sorgulanıyor, yeniden değerlendiriliyor, yeniden şekilleniyor."

Pehlivan, yaşananların sadece belli bir kesimi, belli bir il ya da belli bölgeyle ilgili olmadığını, tüm ülkeyi ilgilendirdiğini ifade ederek, "Bütün illerimizde, bütün yerleşim birimlerimizde var olan bütün potansiyelleri değerlendirmemiz gerektiğinin bilincinde olmamız gerekiyor. Özellikle de kriz dönemlerinde pedal çevirmeyi sürdürmeliyiz ki krizleri inşallah avantaja dönüştürelim." diye konuştu.

KUDAKA Genel Sekreteri Prof. Dr. Osman Demirdöğen ise KUDAKA'nın, sorumlu olduğu bölgenin potansiyellerini ortaya çıkararak, o potansiyeller üzerinden bölgenin kalkınmasını sağlayacak çalışmalar yaptığını söyledi.

Sorumluluk sahalarındaki Erzurum, Erzincan ve Bayburt illeri arasında çeşitli açılardan farklılıklar olduğunu bildiklerini dile getiren Demirdöğen, "Dolayısıyla bölge temelinde bir plan yapmak yerine her ilin kendi özelinde planlar yapmaya karar verdik." dedi.

Demirdöğen, Bayburt için 6 farklı başlıkta çalışma gerçekleştirdiklerini kaydederek, Bayburt'un il düzeyinde ve genelde kalkınması için daha somut projelerden oluşan bir planı yapacaklarını söyledi.

Konuşmaların ardından katılımcılar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Programa, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Nesumittin Selçuk, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, bazı kamu kurum müdürleri ile sivil toplum örgütü ve özel sektör temsilcileri katıldı.