Kriz de var fırsat da ekonomiye odaklanalım

Erken seçim tartışmalarının gündeme gelmemesini isteyen Anadolu İş dünyası temsilcileri, "İktidar veya muhalefet kim seçimi gündeme getirirse vebali boynuna. Türkiye'nin gündemi artık ekonomi olmalı ve kalıcı adımlar atılmalı" mesajını verdi... Hilal Sönmez'in haberi...