Kriz Çözüldü!

Nijeryalı oyuncu, birikmiş alacaklarını öne sürüp, FIFA'ya başvurmuş ve sözleşmesinin feshini talep etmişti. İşin perde arkasında iletişim eksikliği olduğunu ve genç futbolcunun yanlış yönlendirildiğini belirten yöneticiler Onazi ile görüşüp pürüzleri giderdi.



Nijeryalı oyuncunun, mevkisine yeni isimler aranmasına fazlasıyla bozulduğu bildirilirken, aradaki iletişim sıkıntısının da bu gelişmelerde büyük rol oynadığı belirtildi. Gelişmeleri soğukkanlı bir tavırla izleyen Trabzonspor Yönetimi'nin Onazi ile hemen iletişime geçtiği ve konuyla alakalı olarak gerekli adımları attığı öğrenildi.



'Gel, kampa katıl'



Bordo-Mavililer'in oyuncuya, "Bizim seninle ilgili bir sıkıntımız yok. Ancak fevri kararlar vermeden ve herkesi zor durumda bırakmadan önce bizimle iletişime geçmen en doğrusu. Ayrılık yaşansa bile bunun bu şekilde kamuoyuna yansıması hoş değil. Gel ve takımının kampına katıl" mesajını ilettiği, Nijeryalı'nın da buna olumlu yaklaştığı kaydedildi. Ayrıca 2 aylık geciken ödemenin de en kısa zamanda Onazi'ye yapılacağının altı çizildi.



(Fanatik)