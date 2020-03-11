Kritik toplantı sürüyor Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da bulunuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA