Kritik toplantı sürüyor
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor.
11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı; Sağlık, Ticaret, Kültür ve Turizm Bakanlarının katılımıyla gerçekleştiriliyor. Toplantıda Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Serkan Topaloğlu da bulunuyor.
(İHA)
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Kaynak: İHA