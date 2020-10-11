Kritik Rusya maçı öncesi Millilerin ilk 11'i belli oldu
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Kritik Rusya maçı öncesi Millilerin ilk 11'i belli oldu

11.10.2020 20:25 | Son Güncelleme: 11.10.2020 20:32
Kritik Rusya maçı öncesi Millilerin ilk 11'i belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadele öncesinde ay yıldızlıların sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup üçüncü maçında Rusya'ya konuk oluyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Müsabakada, Slovenya Futbol Federasyonundan hakem Matej Jug düdük çalacak. Jug'un yardımcılıklarını aynı ülkeden Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Nejc Kajtazovic olacak.

Grubun diğer maçında ise Sırbistan sahasında, Macaristan'ı konuk edecek.

Milliler, grupta oynadığı ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup olurken, deplasmanda Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Üçüncü grupta, üçüncü maçlar öncesinde Rusya 6 puanla lider durumda bulunuyor. İkinci sıradaki Macaristan ise 3 puana sahip. Grupta Türkiye ve Sırbistan'ın ise birer puanı bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

RUSYA: Shunin, Karavaev, Semenov, Kudryashov, Zhirkov, Zobnin, Ozdoev, Miranchuk, Ionov, Kuzyaev, Dzyuba.

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Ozan Kabak, Merih Demiral, Umut, Ozan Tufan, Mahmut, Efecan, Hakan Çalhanoğlu, Kenan, Burak Yılmaz.

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