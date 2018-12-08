Kritik Pozisyonun Kahramanı Aminu: İptal Edilen Golde Faul Yoktu

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray'ın gollerini 40. dakikada Garry Rodrigues ve 58. dakikada Eren Derdiyok kaydederken, Çaykur Rizespor'un golleri, 67'de Aminu Umar ve 80. dakikada Samudio'dan geldi.

Maç sonrasında konuşan Umar Aminu şu ifadeleri kullandı:

"İptal edilen gol pozisyonunda kesinlikle faul yoktu, Muslera'ya kesinlikle dokunmadım. VAR sistemini irdelemek lazım. Büyük takımlar, küçük takımlara göre favorize ediliyor. Bu sistem herkesi korumak için var. Gidip kontrol bile etmedi. Söyleyecek bir şey yok.

"GALATASARAY TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMLARINDAN BİRİ"

Çok zor bir maçtı, Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, çok şans elde ettik ama ne yazık ki golü atamadık. Böyle devam edersek önümüz açık."