Kritik maçta öne çıkanlar

14.02.2020 22:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:15

Başakşehir'in, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada öne çıkan başlıklar şöyle.

CRİVELLİ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Başakşehir'in sahasında Beşiktaş'ı 1-0 yendiği karşılaşmanın 19. dakikasında sarı kart gören Enzo Crivelli, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda Rizespor ile oynayacağı mücadelede cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe oturan turuncu-lacivertlilerde Crivelli ise cezalı duruma düştü. Beşiktaş maçının 19. dakikasında sarı kart gören 25 yaşındaki oyuncunun gördüğü toplam sarı kart sayısı 8'e ulaştı. Cezalı duruma düşen Fransız futbolcu, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin deplasmanda oynayacağı Rizespor müsabakasında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR EVİNDE BEŞİKTAŞ'A YİNE KAYBETMEDİ

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir, bu sonuçla rakibine karşı evinde oynadığı son dört maçtan da galibiyetle ayrılmış oldu.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 22. haftasında evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 43'e yükselten turuncu-lacivertliler, maç fazlasıyla liderliğe oturdu. Okan Buruk'un takımı, bu galibiyetle siyah-beyazlılara karşı evindeki yenilmezlik serisini de 4 maça çıkarmış oldu.

Geçtiğimiz sezon rakibini sahasında 1-0 ile geçen turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda da aynı skorla galip gelmişti. 2016-2017 sezonunda da Fatih Terim Stadı'nda Beşiktaş'ı 3-1 yenen M.Başakşehir, son mağlubiyeti ise 2014-2014 sezonunda 2-1 kaybederek yaşamıştı.

OKAN BURUK, SERGEN YALÇIN'A KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk galibiyetini elde etmiş oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Zirve yarışında önemli bir galibiyet elde eden turuncu-lacivertlilerin çalıştırıcısı Okan Buruk da teknik direktörlük kariyerinin en özel üç puanlarından birini almış oldu. Öyle ki Buruk, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a karşı çıktığı 7. maçta ilk kez gülen taraf olmayı başardı.

Bundan önce Sergen Yalçın'ın takımlarıyla Başakşehir, Rizespor, Elazığspor ve Gaziantepspor'un başında 6 müsabakada mücadele eden Okan Buruk, 4 yenilgi, 2 beraberlik alabilmişti.

DEMBA BA ESKİ TAKIMINI BOŞ GEÇMEDİ

Başakşehir'in, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada takımının tek golünü atan Demba Ba, ligdeki gol sayısını 7'ye çıkarırken, eski takımını da boş geçmemiş oldu.

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Beşiktaş 1-0 mağlup etti. Zorlu mücadelede turuncu-lacivertlilerin tek golü Demba Ba'dan geldi. Senegalli futbolcu, eski takımı Beşiktaş'a attığı bu golle ligdeki gol sayısını da 7'ye çıkarmış oldu.

Ayrıca siyah-beyazlıların, turuncu-lacivertli takıma karşı 2014-2015 sezonunda deplasmanda aldığı son galibiyette de gollerin biri Ba'dan gelmişti. O maçta Beşiktaş'a üç puanı kazandıran başarılı futbolcu, bu akşam da Başakşehir'i güldürdü.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İHA