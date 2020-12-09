Kritik maçta kazanan Karacabey Belediyespor
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Kritik maçta kazanan Karacabey Belediyespor

09.12.2020 11:36 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:41
Kritik maçta kazanan Karacabey Belediyespor

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde namağlüp liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta zorlansa da kazanmayı bildi.

Türkiye Voleybol Erkekler 2. Ligi'nde namağlüp liderliğini sürdüren Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı, bu hafta zorlansa da kazanmayı bildi. Deplasmanda Turgutlu Belediyespor ile karşılaşan efeler, maçtan 2-3'lük skorla galip ayrılarak, 7. haftayı da lider tamamladı.

Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanan müsabakayı; CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da takip etti. 25-20, 23-25, 24-26, 25-22 ve 14-16'lık setlerle tamamlanan ve kıran kırana geçen maçta Karacabey Belediyespor kazanmasını bilirken, maç sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi.

Özellikle maç 2-2 devam ederken, protokolden hakemi etki altına almaya çalışan tribün ile Karacabeyli voleybolcular arasında gerginlikler yaşanırken, Karacabey ekibi sakinliğini koruyarak maçı kazanmasını bildi.

Maçın ardından açıklama yapan Karacabey Belediyespor Voleybol Takımı Antrenörü Mustafa Cengiz, "Tansiyonu son derece yüksek olan maçı kazandığımız için çok mutluyuz. Ligde 7'de 7 yaparak liderliğimize devam ediyoruz. Önümüzdeki maçları da kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Karacabey'imizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz" dedi.

Her branşta iddialı

Karacabey Belediyespor'un her branşta olduğu gibi voleybolda da iddialı olduğunu belirten Belediye Başkanı ve kulübün şeref başkanı Ali Özkan ise, takımla gurur duyduklarını ifade ederek, voleybol takımını ilçeye yaşattığı mutluluktan dolayı tebrik etti.

Öte yandan Karacabey Belediyespor, pazar günü saat 15.00'de evinde Kütahya Belediyespor'u ağırlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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