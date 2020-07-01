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Kritik maç öncesi taraftalar BB Erzurumspor'u stadyuma meşalelerle uğurladı

- Kritik maç öncesi taraftalar BB Erzurumspor'u stadyuma meşalelerle uğurladı TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak.

01.07.2020 20:17 | Son Güncelleme: 01.07.2020 20:31

- Kritik maç öncesi taraftalar BB Erzurumspor'u stadyuma meşalelerle uğurladı

ERZURUM - TFF 1. Lig'de zirve yarışını yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi mavi-beyazlı ekibin taraftarları takımlarını meşaleyle stadyuma uğurladı.

TFF 1. Lig'in 31. hafta maçında ilk sıraları yakından ilgilendiren müsabakada BB Erzurumspor saat 20.00'de Adana Demirspor'la Kazım Karabekir'de karşılaşacak. Korona virüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynanacak olan bu maç öncesi BB Erzurumsporlu bir grup taraftar takımlarına desteğini stat dışında gösterdi.

Mavi Kapı, Dadaşlar ve Erzurumsporlular adlı taraftar grupları ellerinde ki meşaleler ve tezahüratlarla takımlarına maç öncesi moral verdi.

Yaklaşık 200 kişinin katıldığı etkinlikte sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi.

Kritik maç öncesi taraftalar BB Erzurumspor'u stadyuma meşalelerle uğurladı

Kaynak: İHA

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