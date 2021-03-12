Kritik gollerin adamı Josef
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Kritik gollerin adamı Josef

12.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 21:17
Kritik gollerin adamı Josef

Başakşehir deplasmanında 84. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü atan Josef de Souza, bu sezon ikinci golünü atarken, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren isim oldu.

Başakşehir deplasmanında 84. dakikada Beşiktaş'ı 3-2 öne geçiren golü atan Josef de Souza, bu sezon ikinci golünü atarken, siyah-beyazlılara galibiyeti getiren isim oldu.

Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir karşısında boy gösteren Beşiktaş, rakibini deplasmanda 7 sezon sonra mağlup ederken, Kartal'a hayat veren isim Josef de Souza oldu. Karşılaşmanın 42. dakikasında Larin'in golüyle Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Başakşehir ikinci yarıda Deniz Türüç'le 52. dakikada eşitliği getirdi. Beşiktaş, 68. dakikada Welinton'la bir kez daha öne geçerken, ev sahibi ekip 76. dakikada Demba Ba ile yeniden beraberliği yakaladı. Maçta son sözü ise siyah-beyazlı ekibin bu sezonki en önemli isimlerinden olan Josef de Souza oldu. 84. dakikada Rosier'in ceza sahasına ortasında meşin yuvarlağı klas bir hareketle önüne alan Brezilyalı futbolcu, net bir vuruşla fileleri havalandırarak takımına 3 puanı getiren isim oldu. Bu sezon ilk yarıda oynanan Galatasaray derbisinde kilidi açan isim olan Josef, Başakşehir maçında attığı kritik golle de, takımına 3 puanı getiren isim oldu. - İSTANBUL

Kritik gollerin adamı Josef
Kritik gollerin adamı Josef

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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