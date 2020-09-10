Kritik Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi
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Kritik Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı.

Kritik Doğu Akdeniz toplantısı sona erdi
10.09.2020 19:32 | Son Güncelleme: 10.09.2020 19:36

MSB: "Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı NATO Karargahındaki teknik toplantı tamamlandı. Askeri unsurlar arasındaki muhtemel müdahalelerin engellenmesine yönelik tedbirlerin görüşüldüğü toplantıda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının önümüzdeki günlerde icra edilmesi planlanmaktadır."

(İHA)

Kaynak: İHA

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