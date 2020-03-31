Kritik Covid-19 Vakaları Nasıl Tedavi Ediliyor?
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Koronavirüs, Teknoloji

Kritik Covid-19 Vakaları Nasıl Tedavi Ediliyor?

Covid-19 ile enfekte olan ve durumu kritikleşen hastaların tedavisi nasıl gerçekleşiyor ve neler kullanılıyor? İşte detaylar!

Covid-19 Vakalarında Hastalığın Tedavisi

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor.

31.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 31.03.2020 17:49
Kritik Covid-19 Vakaları Nasıl Tedavi Ediliyor?

Covid-19 ile enfekte olan ve durumu kritikleşen hastaların tedavisi nasıl gerçekleşiyor ve neler kullanılıyor? İşte detaylar!

Covid-19 Vakalarında Hastalığın Tedavisi

Covid-19 olarak da bilinen yeni tip koronavirüs hızlı bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Yayınlanan veriler, modellemeler ve raporlar eşliğinde oluşturulan bilgilere göre virüs ile enfekte olan hastaların seyri şu şekilde gerçekleşiyor:

Hastaların yüzde 2 oranındaki kısmı hastalık süresince hasta olduğunu dahi anlamıyor. Bu kişilerde en ufak bir semptom dahi gözlenemiyor.

Hastaların yüzde 79 oranındaki kısmı hastalığı oldukça hafif semptomlar ile atlatıyor. Bu süreçte dinlenme, bol sıvı alımı ve paresetamol ile tedavi yapılabiliyor.

Hastaların yüzde 14 oranındaki kısmı hastalığı ciddi semptomlar ile atlıyor. Bu kişiler gerekli olduğu durumlarda yoğun bakım altına alınıyor.

Hastaların yüzde 5 oranındaki kısmı ise kritik semptomlar gösteriyor. Peki bu kişilerin tedavisi nasıl gerçekleşiyor?

Kuluçka döneminin bitişinden semptomların başlangıcını kapsayan dönemin ardından geçen 4 - 8 gün gibi bir süreçte hastalar solunum yetmezliği ve şiddetli öksürük belirtileri gösterebiliyor. Daha küçük bir azınlık 8 - 15 gün içerisinde yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyabiliyor.

Kritik Vakalar Nasıl Tedavi Ediliyor?

Öncelikli tedaviler solunum yetmezliği sorunu ile başa çıkmayı hedefliyor. Hastalara tıbbi ekipmanlar yardımı ile solunum desteği sağlanıyor ve vücudun işleyişinin normale dönmesine destek sunuluyor. Başlangıç seviyesinde olan sorunlar için burun maskesi kullanılırken ileri seviyelerde entübasyon gerekli olabiliyor.

Entübasyon durumlarında hastanın akciğer işleyişinin normale dönmesi bekleniyor ve hasta bu süreçte uyutuluyor. Eğer tedavi yeterli olmaz ve beklenilen performans alınamazsa ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulanıyor. Diğer yöntemlerin aksine bu yöntemde akciğerlerin işlevi bir makine tarafından gerçekleştiriliyor.

Wuhan'da bir hastane tarafından derlenen bağımsız verilere göre hastaneye gelen vakaların yüzde 26'sı yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duyuyor. Yoğun bakıma alınan kişilerin yüzde 80'i burun maskesi ile tedavi altına alınırken yüzde 66'sında (ağırlaşan vakalar) entübasyon ve yüzde 6'sında (ağırlaşan vakalar) ekstrakoporeal membran oksijenasyonu tedavisi uygulanıyor. (Not: Yüzde oranları bir payı temsil etmiyor, burun maskesinde iken ağırlaşan vakalar entübasyona alınırsa iki grupta da sayılıyor.)

Kaynak: Tamindir

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