Kritik Beşinci Madde Kabul Edildi

Sağlık ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasına Dair Kanun Teklifinin beşinci maddesi kabul edildi. Düzenlemeyle birlikte, KHK ile uzaklaştırılan doktorlar SGK ile anlaşmalı özel hastanelerde çalışabilecekler.

TBMM Genel Kurulu'nda Sağlık ile ilgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor. KHK ile ihraç edilen doktor ve diş tabipleri Sosyal Güvenlik Kurumu Hastanelerinde çalışabilecek. (AUÖ-DK-Y) - ANKARA