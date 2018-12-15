Kriterleri Sağlayan Firmalar Kentsel Dönüşüme Girebilecekler"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, teknik ve mali kriterleri sağlayan firmaların kentsel dönüşüme girebileceğini belirterek, "Finansı olmayan, finans problemi çözülmemiş projelerin başlamasına bundan sonraki süreçte müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Kurum, Sur Yapı'nın, Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle Kepez ilçesinde yapımına devam edilen konutların olduğu bölgede incelemelerde bulundu.

Çalışmalar hakkında şirket yöneticilerinden bilgi alan ve konutları inceleyen Kurum, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin topraklarının yüzde 66'sının, nüfusun yüzde 71'inin birinci ve ikinci deprem bölgelerinde olduğunu söyledi.

Kurum, bugüne kadar depremlerde 80 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini anımsatarak, "2013'ten itibaren bakanlığımızca 580 bin konutun dönüşümü için süreç başlatıldı. Bunların 440 bini yıkıldı ve inşaları başlamış oldu. Bakanlığımızca tüm kentsel dönüşüm projelerine bugüne kadar kira yardımı kamulaştırma proje desteği olmak üzere 8,5 milyar lira ödenek aktarıldı." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm sürecini iyi yönettiğini anlatan Kurum, Sur Yapı'nın inşa ettiği alanda 5 bin 73 hak sahibinin yüzde 99,9'uyla anlaşarak bu dönüşümü yapmanın bir başarı olduğunu belirtti.

Kurum, insanların mutlu, huzurlu yaşaması adına sosyal yaşam alanlarının bulunduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu proje hem Antalya açısından hem de bölge açısından çok önemli. Çok kısa zamanda kaba inşaatların yüzde 70'i bitmiş durumda. Bu duruma getirmek, kendi içinde finansmanını sağlayabilmek ve inşaatları hak sahiplerine teslim edebilmek önemli. Önümüzdeki yıl teslim süreçlerine başlanacak gözüyor. Bunları da hak sahiplerine hızlı şekilde teslim ettiğimizde daha güvenli daha sağlam konutlarımızda inşallah vatandaşlarımız yaşıyor olacak."

"Örnek bir proje"

Kurum, bir kamu bankasının projeye destek verdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Bildiğimiz gibi yapılmış olan düzenlemede, 6306 sayılı yasa kapsamında yapılan işlerde bundan sonra hak sahibi vatandaşlarımızın mağdur olmaması adına bakanlığımızın belirlediği teknik ve mali kriterleri yüklenicilerimiz sağlamak zorundalar. Aynı şekilde finansı olmayan, finans problemi çözülmemiş projelerin başlamasına bundan sonraki süreçte müsaade etmeyeceğiz. Bu proje o anlamda örnek bir proje. Bir kamu bankasının finansına destek olduğu, projenin bitirilmesine ve hak sahibi vandaşların mağdur olmamasına yönelik bu adım, tüm Türkiye'de de istediğimiz adımlardır. Hem teknik hem de mali kriterleri sağlayan firmalar bundan sonra kentsel dönüşüme girebilecekler."