Kristoffersson #CAPETOWNRX'e Şık Bir Kapanış Yaptı!

Killarney Uluslararası Yarış Pisti'ndeki iki günlük hızlı, ateşli ve dramatik yarış üç büyük imza attı: İlk olarak FIA Dünya Rallycross Şampiyonası'nın Güney Afrika'daki açılış haftasonu 27000 kişilik rekor bir seyirci sayısına ulaştı. İkincisi, Johan Kristoffersson yılın 7. Zaferini kazanarak bu başarılı dolu sezonun şampiyonluğunu garantilemiş oldu. Ve son olarak da PSRX Volkswagen İsveç ve Hoonigan Yarış Ekibi'nin 18-19 Kasım'da Johannesburg'da yapılacak final yarışına Gymkhana GRID 2017'nin önünde başlayacak olmasını sağladı.

2017 FIA Dünya Rallycross şampiyonu Johan Kristoffersson için işler daha iyi gidemezdi. Bu yılki 12 yarışın 11'inde podyumun en üst basamağına çıkan 28 yaşındaki İsveçli, 2016 Dünya RX şampiyonu ve en yakın rakibi Mattias Ekström'ün de 61 puan önünde.

VW GTI Supercar'ını artık simgesi haline gelmiş dikkatli sitiliyle tam kapasite kullanan Johan pistteki ilerlemeyi domine etti ve dört sıralama yarışında hemen ilk sıraya yerleşirken hem yarı final hem de finalde üstün galibiyetler kazandı.

PSRX Volkswagen takım lideri ve sürücüsü Petter Solberg ise bu sezonu 1. ve 2. bitirmek hayalini kıl payıyla kaçırmış olsa da Güney Afrika'da dördüncü sırada yer almasının ekibinin Takım Şampiyonası'ndaki yerine ekleyeceği önemli puanlar için sevinmeli.

Hoonigan Yarış Ekibi'nden Ken Block ve Andreas Bakkerud, birlikte 7. ve toplamda 8. bitirdikleri yarış yüzünden zor bir haftasonu geçirdiler. Böylelikle, sıralama turunda 5 ve 6. Sıraları alarak iyi bir sonuca ulaşan sürücülerin bu başarısı FIA Dünya Rallycross Şampiyonası için yanıltıcı bir sonuç olmuş oldu.



Hoonigan'ın başındaki Ken Block özellikle Güney Afrika ayağında çok başarılı bir final performansı ortaya koydu; ilk günün sonunda sıralamada ilk sıradaki finalistti. İkinci gündeyse ayağını gazdan çekmeyerek iki yarış daha yaptıktan sonra sıralamada ilk 6'nın içinde yer almayı başardı.



Ancak yarı final mücadelesinde Block'un aracının aldığı ağır hasar Ford Focus RSRX'inin ciddi bir sızıntı yaşamasına ve bir sonraki yarışta yarış hakemleri tarafından düşük ağırlıklı olarak değerlendirilmesine yol açtı. Maalesef bu durum Ken'in harika performansına rağmen yarıştan diskalifiye edilmesi ve haftasonundaki ana finale katılamaması demekti.

Bu kadar hareket yetmedi derseniz 23 dünya rekoru sahibi Terry Grant ve Güney Afrikalı efsane drifter Jason Webb'in seyircileri koltuklarına mıhlayan, lastik yakan demo gösterileri de var.



Killarney'deki heyecanı kaçırdıysanız üzülmeyin. Johan, Petter, Ken, Andreas, Terry ve Jason hepbirlikte, önümüzdeki haftasonu Gymkhana GRİD için Johannesburg'da olacaklar. (18 ve 19 Kasım)



Johan Kristoffersson – PSRX Volkswagen Dünya RX İsveç Takımı – 1.:

"Bu sezon harika geçti. Başardıklarımıza inanamıyorum. Takımıma ve Petter'e tekrar teşekkür ediyorum; birlikte tüm sezon boyunca çok güçlü olduk. Sezon başında konuştuğumuzda mümkün olduğunu düşünmüştüm ama bunu bu şekilde başarmak muhteşem oldu. Sezonu bu şekilde tamamlamak çok güzel; bu yedi galibiyet galibiyetlerin %50'sinden fazlasını kazandım anlamına geliyor, bu da demek oluyor ki hiç de kötü bir yıl geçirmedim! Şimdi birkaç gün dinlendikten sonra Gymkhana GRID için Johannesburg'a gideceğiz ve bu benim için bir ilk. Yarışı dört gözle bekliyorum ve son sürat gideceğim."