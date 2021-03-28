Kristal Kule, "gezegeni yaşatmak" için bir saatliğine ışıklarını kapattı

QNB Finansbank, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğine destek olmak için başta Kristal Kule olmak üzere diğer binalarındaki tüm dekoratif aydınlatmalarını dün saat 20.30'da bir saatliğine kapattı.

QNB Finansbank, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) tarafından gerçekleştirilen Dünya Saati etkinliğine destek olmak için başta Kristal Kule olmak üzere diğer binalarındaki tüm dekoratif aydınlatmalarını dün saat 20.30'da bir saatliğine kapattı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, WWF'nin 2007 yılında başlattığı, kitlesel bir kampanyaya dönüşen ve dünyanın en büyük çevre hareketlerinden biri olan Dünya Saati etkinliği, bu yıl 14. kez gerçekleştirildi.

Dünya üzerinde birçok ülkede anıtsal yapılar, kurum binaları, evlerin ışıkları bu yıl 27 Mart Cumartesi günü 20.30 ila 21.30 saatleri arasında kapatıldı.

Bu yıl "iklim acil durumuna dikkat çekme" temasıyla gerçekleştirilen eylemin amacı, 2030 yılında iklim krizine dirençli bir gelecek için küresel sıcaklık artışını 1,5 derece eşiğinde tutarak biyolojik çeşitliliğin devamına ve iklim krizine farkındalık yaratabilmek.

Etkinliğe, her yıl dünya çapında 100'den fazla ülke ve binlerce kurum katılıyor. Küresel iklim değişikliğine dikkati çekmek, doğal yaşama duyarlı uygulamaların hayata geçirilmesi kapsamında QNB Finansbank, etkinliğe katılan markalar arasında bu yıl da yerini aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergin Garip