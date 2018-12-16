İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen 'Kristal Baret Ödülleri' sahiplerini buldu.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayında düzenlenen ödül törenine, ödül alan kurumların temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. '2. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ve Fuarı' bünyesinde verilen ödüllere sosyal sorumluluk, proje ve iyi uygulama örnekleri sağlayan kurumlar hak kazandı. 7 ayrı kategori ve 10 ayrı dalda verilen ödüller ile iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığın artırılması, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi, örnek çalışmalara imza atılması için firmaların teşvik edilmesi amaçlanıyor.

ÜNİVERSİTE, MEDYA VE ÖZEL SEKTÖR

Ödül töreni öncesi sahne alan 'Sesversus' müzik grubunun canlı performansı konuklardan büyük alkış aldı. Törende ödüller; İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yaptığı akademik çalışmalar sebebiyle Yıldız Teknik Üniversitesi ve Yeni Yüzyıl Üniversitesi, medya dalında TRT ve NTV, özel sektör alanında ise Turkcell, İçtaş, Alarko, Unilever, Aygaz ve Türkiye Finans gibi firmaların temsilcilerine takdim edildi.

Bölümlerinde iş güvenliği ve işçi sağlığı gibi konuları işlediği için dizi dalında Çocuklar Duymasın dizisine verilen ödülü, dizide 'Fıs fıs İsmail' karakterini canlandıran Süleyman Yağcı aldı. Ödül töreni toplu hatıra fotoğrafının çekilmesi ile son buldu. - İstanbul