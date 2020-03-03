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Kris Common, Pride Park'ta Manchester United'ı Deviriyor

Derby County'nin 2009-10 EFL Kupası yarı final ilk maçında Manchester United ile oynadığı maçta, İskoç ortasaha oyuncusu Kris Common ceza sahası dışından harika bir vuruşla golü atıyor. Maçtaki tek golü atan Common, Derby County'i Kırmızı Şeytanlar karşısında 1-0'lık galibiyete taşıyor.

03.03.2020 20:21 | Son Güncelleme: 03.03.2020 20:21

Derby County'nin 2009-10 EFL Kupası yarı final ilk maçında ile oynadığı maçta, İskoç ortasaha oyuncusu Kris Common ceza sahası dışından harika bir vuruşla golü atıyor. Maçtaki tek golü atan Common, Derby County'i Kırmızı Şeytanlar karşısında 1-0'lık galibiyete taşıyor.

Kaynak: Dugout

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