KRİPTOPARA – Toplam piyasa hacmi 280 milyar doları aştı

– Kripto para birimleri piyasalarında çeşitli açıklamaların etkisiyle görülen dalgalanmalar genel bir artışa dönüştü. Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.94 yükseldi, toplam piyasa hacmi 280 milyar doları aştı.

Toplam 2,213 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden 83'ü yükseldi.

Son 24 saat içindeki en büyük düşüş yüzde 12.12 ile Auror'da ve en büyük artış yüzde 99.97 ile Bitcoin SV'de görüldü.

Piyasadaki görülen artış etkisiyle etkisiyle piyasa hacmi 280 milyar 518 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 88 milyar 149 milyon dolar oldu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (Sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 1.94

2.Ethereum yüzde 6.68

3.Ripple yüzde 7.66

4.Bitcoin Cash yüzde 9.68

5.EOS yüzde 3.47

6.Litecoin yüzde 4.27

7.Binance Coin yüzde 3.94

8. Bitcoin SV yüzde 99.97

9. Tether yüzde 0.21

10. Stellar yüzde 5.55

yükseldi. (Grafik)

Kaynak: DHA

- İstanbul