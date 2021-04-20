KRİPTOPARA-Toplam piyasa hacmi 2.0 trilyon doların altında

Kısa pozisyonların artması, hash oranındaki sert düşüş gibi nedenlerde gerileyen Bitcoin 54,000 dolar düzeyine kadar inerken, tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon doların altına geriledi.