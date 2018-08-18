Kriptopara – Tether Sekizinci Sıraya Yükseldi

– Kripto para birimlerinde son günlerde görülen dalgalanmaların yerini artış eğilimine bırakmasının ardından Tether sekizinci sıraya yükseldi.

Toplam 1,855 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.27'lik bir artışla 6,511 dolara yükselirken, 112 milyar 100 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.5'ini oluşturdu.

En yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 86'sı artarken, son 24 saatte yüzde 96.18'lik bir artışla en çok 78'inci sıradaki Ta Ta Tu yükseldi ve büyük ilk 10 kripto para birimindeki artış eğilimine yüzde 9.58'lik bir artışla Ripple öncülük etti. Tether son 24 saatte yüzde 0.63'lük artış göstererek Cardano'yu geride bıraktı ve sekizinci sıraya yükseldi.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 217 milyar 617 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 15 milyar 833 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.27

Ethereum yüzde 2.17

Ripple yüzde 9.58

Bitcoin Cash yüzde 6.72

EOS yüzde 7.51

Stellar yüzde 2.24

Litecoin yüzde 2.74

Tether yüzde 0.63

Cardano yüzde 4.05

Monero yüzde 2.83 arttı. - İstanbul