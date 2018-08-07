Kriptopara – Tether Iota'yı Geride Bırakarak Dokuzuncu Sıraya Yükseldi

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurumdan gelen açıklamalar devam ederken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin yarısı geriledi ve Tether dokuzuncu sıraya yükseldi.

Toplam 1,754 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin'de, Starbucks'ın şubelerinde kripto para birimleri ödemeleri kabul etmeyeceği açıklamalarını takiben görülen düşüş eğilimi yerini artışa bıraktı. Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi son 24 saatte yüzde 0.39'luk bir artışla 7,054 dolara yükseldi ve 121 milyar 305 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 47.6'sını oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yarısı gerilerken, Tether son 24 saatteki artışının ardından IOTA'yı geride bırakarak dokuzuncu sıraya yükseldi. En büyük ilk 10 arasından son 24 saatte yüzde 12.42'lik bir düşüşle IOTA en çok gerileyen kripto para birimi olurken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise yalnızca 35'i arttı.

Gelişmelerin etkisiyle piyasa hacmi 254 milyar 702 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 300 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.39

Ethereum yüzde 0.19

Bitcoin Cash yüzde 1.23

EOS yüzde 0.82

Stellar yüzde 0.09 artarken

Ripple yüzde 4.13

Litecoin yüzde 0.12

Cardnao yüzde 1.49

Tether yüzde 0.10

IOTA yüzde 12.42 düştü. - İstanbul