Kriptopara – Tayland Regülasyonlarıyla Piyasadaki Dalgalanmalar Sürüyor

– Tayland Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) ülke genelinde eylem gerçekleştirmek için lisans alan yedi kripto para birimi şirketini duyurmasıyla piyasadaki dalgalanmalar sürerken, son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yarısı arttı.

SEC, kripto para birimleri regülasyonları kapsamında ülke genelinde lisanslı olarak işlem gerçekleştirebilecek şirketlerin başvuruları değerlendirilirken beşi kripto para birimleri borsası ve ikisi döviz tüccarlığı olan şirketlere geçici olarak izin verildiğini duyurdu. Tayland genelinde başvuruları değerlendirilirken eylem gerçekleştirebilecek şirketler ise şöyle; Bitcoin Co. Ltd. (BX), Bitkub Online Co. Ltd., Cash2coins Co. Ltd., Satang Corporation (Tdax), Coin Asset, Coins TH Co. Ltd. ve Digital Coin Limited (Thai WM).

Gelişmelere bağlı olarak kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.01'lik bir düşüşle 6,406 dolara gerilerken, 110 milyar 279 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 53.3'ünü oluşturdu.

Toplam 1,842 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yarısı gerilerken, yüzde 4.5 ile en çok Stellar düştü.

En büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise 56'sı gerilerken, piyasa hacmi 206 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 13 milyar 435 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 0.01

Stellar yüzde 4.45

Litecoin yüzde 0.13

Cardano yüzde 2.50

Tether yüzde 0.06 düşerken

Ethereum yüzde 2.12

Ripple yüzde 0.20

Bitcoin Cash yüzde 0.52

EOS yüzde 0.61

- Monero yüzde 1.63 arttı. - İstanbul