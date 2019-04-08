Kriptopara – Spekülasyon Endişelerine Rağmen Bitcoin'deki Artış Sürüyor

– Kripto para birimleri piyasalarındaki artış eğilimine paralel olarak yapılan olumlu öngörülerin ardından Bitcoin fiyatındaki artışın spekülasyondan kaynaklandığına ilişkin açıklamaların ardından son 24 saatte yüzde 0.35 yükseldi.

Bloomberg Intelligence analisti Mike McGlone, 5 Nisan'da yayınladığı analizinde, Bitcoin'in rekor düzeyi olan 19 bin 800 dolara ulaştığı Aralık 2017'den bu yana en yüksek düzeyde spekülasyon kaynaklı alım düzeyine ulaştığını belirtti. Bitcoin Global Strentgh Indicator'a (GTI) dayandırdığı analizinde McGlone, Bitcoin'deki mevcut ivmenin "büyük bir balon" olabileceğinden şüphelendiğini ve yatırımcıların varlıklarını satmak için doğru anı bekliyor olabileceklerini belirtti.

Söz konusu analize rağmen Bitcoin'deki artış eğilimi devam ederken, piyasanın belirleyicisi son 24 saatte yüzde 0.35 artışla 5,170 dolara yükseldi ve 91 milyar 168 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.9'unu oluşturdu.

Toplam 2,154 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 5.07 ve yüzde 1.0 ile sırasıyla yalnızca Ethereum ve Tether yükseldi. En büyük 100'den de son 24 saatte 79'u geriledi ve söz konusu düşüş eğilimine yüzde 16.56 ile 80'inci sıradaki Loopring öncülük ederken, yüzde 55.11 ile de en çok 73'üncü sıradaki VestChain değer kazandı.

Piyasadaki hafif düşüş eğilimine paralel olarak piyasa hacmi 178 milyar 995 milyar dolara geriledi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 62 milyar 478 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.35

2.Ethereum yüzde 5.07

10.Tether yüzde 1.0 artarken

3.Ripple yüzde 2.34

4.Litecoin yüzde 5.46

5.Bitcoin Cash yüzde 6.43

6.EOS yüzde 1.16

7.Binance Coin yüzde 4.48

8.Stellar yüzde 1.0

9.Cardano yüzde 5.94 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA