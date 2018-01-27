Kriptopara - Sanal Para Birimleri Bir Haftada 47 Adet Arttı

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerine bağlı olarak, piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, sanal para birimlerinin sayısı son bir haftada 47 adet artarak 1,494'e yükseldi.

Toplam 8,165 farklı piyasada işlem gören kripto para birimlerindeki son 24 saatlik işlem hacmi 23 milyar 383 milyon dolar olarak hesaplandı.

En büyük beş sanal para biriminin son 24 saatte yükselmelerine karşın, toplam piyasa hacmi düne göre yüzde 2.96 azalarak 539 milyar 170 milyon dolara geriledi.

Kripto para piyasasının yüzde 34.4'üne sahip Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.81 artışla 11 bin 036 dolara çıkarken, piyasanın diğer en büyüklerinden Ethereum yüzde 4.35, Ripple yüzde 0.33, Bitcoin Cash yüzde 3.32 ve Cardano yüzde 4.11 yükseldi. - İstanbul