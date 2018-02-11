Kriptopara - Ripple ve Bitcoin Cash Piyasadaki Dalgalanmadan Etkilenmedi

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde getirilen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerine bağlı olarak piyasalardaki dalgalanmalar sürerken, en yüksek hacimli ilk beş sanal para biriminden yalnızca Ripple ve Bitcoin Cash arttı.

Toplam bin 523 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk beş kripto para birimlerinden Ripple yüzde 0.25 ve Bitcoin Cash yüzde 2.38 artarken, diğer sanal sanal para birimleri düştü. Piyasa hacmi 407.1 milyar dolar olarak gerçekleşirken, kripto para birimlerinin belirleyicisi Bitcoin yüzde 1.30 düşerek 8,305 bin dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 34.4'ünü oluştururken piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 20.3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli beş birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Bitcoin yüzde 1.30, Ethereum yüzde 0.80 ve Cardano yüzde 4.07 düşerken, Bitcoin Cash yüzde 2.37 ve Ripple yüzde 0.76 arttı. - İstanbul