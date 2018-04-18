Kriptopara – Piyasada Yükselişle Hacim 335 Milyar Doları Aştı

– Kripto para birimi piyasalarında tepki alımlarıyla sabah saatlerinde başlayan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi, 335 milyar 851 milyon dolara yükseldi.

Toplam 1,577 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.27'lik bir artışla 8,084 dolara çekilirken, piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi piyasanın yüzde 40.9'unu oluşturdu.

Piyasadaki artış seyrinin etkisiyle en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden yedisi yükselirken, son 24 saatte en büyük ilk 10'dan yüzde 14.48'lik bir artışla en çok Stellar ve en büyük ilk 100'den yüzde 50.27'lik bir artışla en çok Emercoin yükselirken, piyasanın en yüksek düşüş gösteren birimi ise yüzde 12.16'lık düşüşle Verge oldu.

Piyasadanın 24 saatlik işlem hacmi 18 milyar 218 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Ethereum yüzde 0.15,

Ripple yüzde 2.02,

Bitcoin Cash yüzde 7.34,

Litecoin yüzde 0.11,

EOS yüzde 0.71,

Stellar yüzde 14.48 ve

NEO yüzde 2.85 yükselirken,

Bitcoin yüzde 0.27,

Cardano yüzde 0.98 ve

IOTA yüzde 0.73 düştü. - İstanbul