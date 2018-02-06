Kriptopara - Piyasa Hacmi Yeniden 300 Milyar Doların Üzerinde

– Kripto para birimlerine gelen tepki alımlarına bağlı olarak yükselen piyasa hacmi yeniden 300 milyar doların üzerine çıktı.

Kripto para birimleri ile ilgili son günlerde özellikle ABD ve Birleşik Krallık merkezli bankalarından getirilen "düzenleme" ve "kısıtlama" haberlerine bağlı sert düşüşle piyasa hacmi, 24 saatte 104 milyar dolara karşılık gelen yüzde 36.7'lik bir düşüşle sabah saatlerinde 283 milyar 304 milyon dolara gerilemişti.

Kripto para piyasa hacmi, sabah saatlerine göre 33 milyar dolara karşılık gelen yüzde 11.6'lık bir artışla 316 milyar 749 milyon dolara yükseldi.

Toplam 1,514 sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicsi Bitocin, yarım günde yüzde 11.89 düşerek 6 bin 772 dolardan işlem gördü. Bitcoin piyasanın yüzde 36'sını oluştururken, piyasanın 24 saatlik işlem hacmi 34.6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 13.22, Bitcoin Cash yüzde 14.70, Ripple yüzde 11.06 ve Cardano yüzde 7.28 düştü.

Mastercard ve VISA ödeme sistemleri, kredi veya banka kartları aracılığıyla gerçekleştirilen sanal para birimleri işlemlerinden yüzde 4.0 işlem ücreti tahsil ediyordu. Getirilen yeni düzenleme ile, müşterilerin kredi veya banka kartları aracılığıyla yapılan kripto para alışveriş işlemlerinde yüzde 4'lük şilem ücretinin yanında kart sağlayıcılarına da ayrıca yüzde 5 ödeme yapılması gerekecek.

MasterCard ve VISA'nın yeni uygulaması kapsamında ise yatırımcıların her gün sürekli olarak değişen kripto para işlemlerini kredi kartlarıyla yaptıkları takdirde, işlem ücretlerin yanında sigorta ücretiyle birlikte toplam yüzde 10 komisyon ödemeleri gerekecek. - İstanbul