Kriptopara – Piyasa Hacmi Yeniden 230 Milyar Doların Üzerine Çıktı

– Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli haberler ve açıklamalar devam ederken, piyasa hacmi yeniden 230 milyar doların üzerine çıktı.

Cambria Investment Management ortak kurucusu MEB Faber, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, havayolu millerinin kripto para birimlerinden daha değerli olduğunu söyledi. Faber paylaşımında, "Havayolu millerinin kripto para birimlerinden çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Havayolu milleri kripto para birimlerine göre daha az volatil, transferinin yapılması daha kolay, siber saldırıya uğrama ihtimali daha düşük ve dünyanın herhangi bir yerine uçmak gibi gerçekten faydalı bir iş için kullanılabilir" dedi.

Faber'ın açıklamalarının ardından kripto para birimleri piyasalarının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.19'luk bir artışla 7,058 dolara yükseldi ve 121 milyar 714 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.6'sını oluşturdu.

Toplam 1,910 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.53 ile yalnızca Tether gerilerken, en büyük ilk 100 kripto para birimi arasından ise 86'sı yükseldi ve yüzde 5,749'luk bir artışla en çok 23'üncü sıradaki AurumCoin arttı. AurumCoin, 2014 yılında piyasada işlem görmeye başladığından beri, bugünkü rekor artışıyla 532 milyar 323 milyon dolarlık piyasa hacmine ulaştı.

Gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi 231 milyar 526 milyon dolar olarak gerçekleşti ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 12 milyar 730 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.19

Ethereum yüzde 2.13

Ripple yüzde 2.31

Bitcoin Cash yüzde 2.88

EOS yüzde 8.14

Stellar yüzde 2.59

Litecoin yüzde 4.51

Cardano yüzde 4.76

IOTA yüzde 3.14 artarken

Tether yüzde 0.53 geriledi. - İstanbul