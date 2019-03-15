Kriptopara – Piyasa Hacmi Yeniden 135 Milyar Doları Aştı (2)

– Kripto para birimlerinin altında yatan blockchain teknolojisine ilişkin gelişmeler ve tepki alımlarının ardından piyasada görülen artışın etkisiyle piyasa hacmi 135 milyar doların üzerine çıktı.

Fransa Ulusal Çalışma Konseyi (NCC), kurumsal ve ticari veri kaydı için IBM blockchain ağını kullanmaya başlayacağını duyurdu. Söz konusu eylemin şirketlerin yasal işlemlerinin yönetilmesini kolaylaştıracağı ve aynı zamanda şeffaflık ve verimlilik sağlaması beklenirken, yapılan ilk testlerin başarılı olduğu ve tam ölçekli üretime 2019'un ilk yarısında başlanacağı belirtildi.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.87 artışla 3,954 dolara yükseldi ve 69 milyar 556 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8'ini oluşturdu.

Toplam 2,110 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 1.82 ve yüzde 0.36 düşüşle sırasıyla yalnızca Stellar ve Tether düşerken, en büyük 10'daki artışa yüzde 4.75 ile Bitcoin Cash öncülük etti. En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de son 24 saatte 77'si arttı ve yüzde 76.55 ile en çok 212. sıradaki Crypto.com Chain yükseldi.

Piyasadaki yukarı yönlü eğilime paralel olarak piyasa hacmi 136 milyar 853 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 34 milyar 444 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.87

2.Ethereum yüzde 1.82

3.Ripple yüzde 0.41

4.Litecoin yüzde 3.41

5.EOS yüzde 2.79

6. Bitcoin Cash yüzde 4.75

7.Binance Coin yüzde 1.94

10.TRON yüzde 0.78 artarken

8.Stellar yüzde 1.82

9.Tether yüzde 0.36 düştü. - İstanbul

Kaynak: DHA