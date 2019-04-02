Kriptopara – Piyasa Hacmi Kasım 2018'den Sonra İlk Kez 160 Milyar Doların Üzerinde

– Kripto para birimleri piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin'in 4,993 doları görmesinin ardından piyasada etkili olan artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 160 milyar dolar düzeyinin üzerine çıktı.

Kripto para birimleri piyasalarında görülen artışa paralel olarak Edelman Financial Services kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Fredric Mark Edelman'ın düzenlediği ve Bitcoin ve blockchain teknolojilerini ele alan Blockchain and Cryptoasset Pre-Event etkinliğine, ABD'de dijital varlık ekosisteminin önde gelen 155 finansal danışmanı katıldı. Etkinlik başlamadan önce katılımcıların yüzde 80'i blockchain ve kripto para varlıkları hakkında bir bilgiye sahip olmadıklarını söylerken, etkinlik sonrasında katılımcıların yüzde 89'u kripto para varlıkları hakkında fikirlerinin oluşturduğu ve Bitcoin'in bir spekülasyon olduğuna artık inanmadıklarını belirtti.

Toplam 2,139 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 13.26 artışla 4,682 dolara yükseldi ve 82 milyar 514 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.4'ünü oluşturdu.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artış devam ederken, Bitcoin'den sonra yüzde 11.86 ile en çok Cardano değer kazandı. En büyük 100'den son 24 saatte yüzde 3.41, yüzde 2.76, yüzde 0.46 ve yüzde 0.33 ile sırasıyla yalnızca Tezos, Bibox Token, Paxos Standard Token ve TrueUSD düşerken, söz konusu artışa yüzde 93.05 ile 79'uncu sıradaki REPO öncülük etti.

Piyasada etkili olan söz konusu artış eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi Kasım 2018'den bu yana ilk kez 160 milyar doların üzerine çıktı ve 160 milyar 389 milyon dolara yükseldi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 50 milyar 399 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 13.26

Ethereum yüzde 6.96

Ripple yüzde 6.67

EOS yüzde 8.49

Litecoin yüzde 9.79

Bitcoin Cash yüzde 7.65

Binance Coin yüzde 8.97

Stellar yüzde 8.84

Tether yüzde 0.71

Cardano yüzde 11.86 yükseldi. - İstanbul

Kaynak: DHA