Kriptopara – Piyasa Hacmi Düşerken Birim ve Piyasa Sayısı Artıyor

Sanal para birimleriyle açıklama ve regülasyon haberlerinin ardından normalleşme işaretleri göstermesine rağmen kripto para piyasası hacmi düne göre 800 milyon dolarlık düşüşle 446.8 milyar dolar düzeyine inerken, sanal para birimleri düne göre dört adet, piyasa sayısı ise 35 adet arttı.

Toplam 8,881 farklı piyasada işlem gören 1,527 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasanın yüzde 40.1'ini oluşturan piyasa belirleyicisi Bitcoin 24 saatte yüzde 1.81 düşerek 10,604 dolardan işlem gördü. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 16.9 milyar dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki 24 saatlik değişiklikler;

Bitcoin yüzde 1.81,

Ethereum yüzde 1.15,

Ripple yüzde 2.63,

Bitcoin Cash yüzde 0.52,

Litecoin yüzde 4.29,

NEO yüzde 6.49,

Cardano yüzde 7.23,

Stellar yüzde 7.33,

EOS yüzde 3.86 ve

IOTA yüzde 0.72 düştü. - İstanbul