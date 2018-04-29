Kriptopara – Piyasa Hacmi 440 Milyar Doların Üzerine Çıktı

– Kripto para birimleri piyasalarıyla ilgili çeşitli kurum ve kişilerden gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar sürerken, piyasa hacmi 440 milyar doların üzerine çıktı.

Toplam 1,587 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.56'lik bir artışla 9,487 dolara yükseldi. Bitcoin 161 milyar 336 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 36.5'ini oluştururken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminin hepsi yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 49.73'lük bir artışla en çok 24'üncü sıradaki Aeternity artarken, ne yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 23.74'lük bir artışla en çok artan Cardano oldu.

Piyasadaki genel artış seyrine bağlı olarak piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 11 milyar dolara denk gelen yüzde 2.5'lik bir artışla 441 milyar 27 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 30 milyar 496 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

Bitcoin yüzde 3.56

Ethereum yüzde 3.75

Ripple yüzde 6.99

Bitcoin Cash yüzde 6.41

EOS yüzde 20.98

Cardano yüzde 23.74

Litecoin yüzde 3.97

Stellar yüzde 9.48

IOTA yüzde 4.50

TRON yüzde 10.87 yükseldi. - İstanbul